Количество пострадавших при атаке на Белгородскую область выросло до 13 человек

Число раненных при атаке ВСУ на поселок Ракитное в Белгородской области выросло до 13 человек. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Известно, что в результате обстрела погибли пять мирных жителей, 12 были ранены. При этом, по словам Гладкова, еще одна девушка утром 25 августа самостоятельно обратилась в Ракитянскую центральную районную больницу. Позже, в связи с тяжестью ее ранения, медики приняли решение отправить ее в городскую больницу №2 в Белгороде.

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Гладков добавил, что в результате атаки ВСУ были повреждены 12 частных домов, два коммерческих объекта, газопровод, линия электропередачи и семь авто.

Ранее RT сообщил, что состояние шести пострадавших при обстреле ВСУ Белгородской области оценивается как тяжелое.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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