Количество пострадавших при атаке на Белгородскую область выросло до 13 человек

Число раненных при атаке ВСУ на поселок Ракитное в Белгородской области выросло до 13 человек. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Известно, что в результате обстрела погибли пять мирных жителей, 12 были ранены. При этом, по словам Гладкова, еще одна девушка утром 25 августа самостоятельно обратилась в Ракитянскую центральную районную больницу. Позже, в связи с тяжестью ее ранения, медики приняли решение отправить ее в городскую больницу №2 в Белгороде.