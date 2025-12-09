В Чебоксарах ребенок и трое взрослых пострадали при атаке БПЛА
9 декабря 202508:45
Четыре человека пострадали в результате атаки БПЛА в Чебоксарах. Об этом заявил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов.
«По предварительным данным, в результате происшествия пострадали четыре жителя, среди них один ребенок», - написал чиновник в своем Telegram-канале.
Получившим травмы оказывают необходимую медицинскую помощь.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 9 декабря над территорией России уничтожили 121 украинский беспилотник, пишет 360.ru.
