В Чебоксарах ребенок и трое взрослых пострадали при атаке БПЛА

Четыре человека пострадали в результате атаки БПЛА в Чебоксарах. Об этом заявил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов.

«По предварительным данным, в результате происшествия пострадали четыре жителя, среди них один ребенок», - написал чиновник в своем Telegram-канале.

Получившим травмы оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 9 декабря над территорией России уничтожили 121 украинский беспилотник, пишет 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ПострадавшиеБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры