На Москву надвигается сезон ураганов

Он отметил, что переходные с весны на лето даты являются самым опасным периодом, когда в столице и области происходят ураганы.

При этом это природное явление правильно называть шквалом, то есть сильными порывами ветра, а не ураганом, который сам по себе является мощным тропическим циклоном.

Причиной шквалистых ветров становится встреча разогретых влажных и холодных воздушных масс, добавил Семенов. Он посоветовал ориентироваться в период ураганных ветров на суточные прогнозы, а не долгосрочные.

