На Москву надвигается сезон ураганов
В начале лета в Москве ожидаются ураганы, рассказал «Вечерней Москве» заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.
Он отметил, что переходные с весны на лето даты являются самым опасным периодом, когда в столице и области происходят ураганы.
При этом это природное явление правильно называть шквалом, то есть сильными порывами ветра, а не ураганом, который сам по себе является мощным тропическим циклоном.
Причиной шквалистых ветров становится встреча разогретых влажных и холодных воздушных масс, добавил Семенов. Он посоветовал ориентироваться в период ураганных ветров на суточные прогнозы, а не долгосрочные.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru