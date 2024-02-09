Количество пострадавших от пожара на пермском газопроводе увеличилось до восьми
9 февраля 202400:18
Количество пострадавших при пожаре на газопроводе в поселке Куеда Пермского края увеличилось до восьми, сообщает «РЕН ТВ».
По сообщению спасателей, пожар ликвидирован на площади 238 квадратных метров. Огонь уничтожил жилой и нежилой дома, а также дворовые постройки.
Ранее сообщалось, что в результате пожара пострадали шесть человек, пять были госпитализированы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru