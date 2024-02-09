Количество пострадавших от пожара на пермском газопроводе увеличилось до восьми

Количество пострадавших при пожаре на газопроводе в поселке Куеда Пермского края увеличилось до восьми, сообщает «РЕН ТВ».

Один человек погиб при пожаре на многоярусной парковке в Москве

По сообщению спасателей, пожар ликвидирован на площади 238 квадратных метров. Огонь уничтожил жилой и нежилой дома, а также дворовые постройки.

Ранее сообщалось, что в результате пожара пострадали шесть человек, пять были госпитализированы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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