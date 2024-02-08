При пожаре на газопроводе под Пермью пострадали шесть человек
В селе Куеда Пермского края в результате возгорания промыслового газопровода пострадали шесть человек, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Огонь перекинулся на расположенные поблизости жилые дома. Пострадали шесть человек, пять были госпитализированы.
РЖД заявила, что для тушения огня на газопроводе в Куеде направлен пожарный поезд. По данным СМИ, спасатели локализовали пожар, сообщает «Свободная пресса».
Ранее пожар на газопроводе произошел в крымской Керчи. В результате инцидента без газоснабжения остались около 30 тысяч человек, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru