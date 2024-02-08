При пожаре на газопроводе под Пермью пострадали шесть человек

Огонь перекинулся на расположенные поблизости жилые дома. Пострадали шесть человек, пять были госпитализированы.

РЖД заявила, что для тушения огня на газопроводе в Куеде направлен пожарный поезд. По данным СМИ, спасатели локализовали пожар, сообщает «Свободная пресса».

Ранее пожар на газопроводе произошел в крымской Керчи. В результате инцидента без газоснабжения остались около 30 тысяч человек, отмечает «Радиоточка НСН».

