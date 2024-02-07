Один человек погиб при пожаре на многоярусной парковке в Москве
Пожар произошел на многоярусной парковке на Волжском бульваре в Юго-Восточном административном округе Москвы, погиб один человек. Об этом сообщила прокуратура столицы.
«На многоярусной парковке на Волжском бульваре произошло возгорание. В результате ... есть погибший», — указали в надзорном ведомстве.
Причину ЧП установят по итогам пожарно-технической экспертизы. По факту произошедшего ведется процессуальная проверка. Ее ход и результаты контролирует Кузьминская межрайонная прокуратура, пишет Ura.ru.
Ранее возгорание произошло в Московском академическом театре сатиры в центре столицы, напоминает «Свободная пресса». Данных о пострадавших не поступало.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru