Один человек погиб при пожаре на многоярусной парковке в Москве

Пожар произошел на многоярусной парковке на Волжском бульваре в Юго-Восточном административном округе Москвы, погиб один человек. Об этом сообщила прокуратура столицы.

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«На многоярусной парковке на Волжском бульваре произошло возгорание. В результате ... есть погибший», — указали в надзорном ведомстве.

Причину ЧП установят по итогам пожарно-технической экспертизы. По факту произошедшего ведется процессуальная проверка. Ее ход и результаты контролирует Кузьминская межрайонная прокуратура, пишет Ura.ru.

Ранее возгорание произошло в Московском академическом театре сатиры в центре столицы, напоминает «Свободная пресса». Данных о пострадавших не поступало.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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