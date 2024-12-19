Количество погибших при столкновении поездов под Мурманском увеличилось до двух

Речь идет о женщине, которая не выжила по дороге в медицинское учреждение. После этого количество погибших в результате происшествия увеличилось до двух.

В настоящее время за жизнь нескольких пассажиров борются медики. Основная часть пассажиров продолжила следование в Санкт-Петербург на поезде.

Пострадавшим в аварии с поездами в Мурманской области от 8 до 72 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

