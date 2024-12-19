Количество погибших при столкновении поездов под Мурманском увеличилось до двух
Один из пассажиров столкнувшегося с грузовым составом под Мурманском поезда скончался в больнице, сообщил в Telegram губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Речь идет о женщине, которая не выжила по дороге в медицинское учреждение. После этого количество погибших в результате происшествия увеличилось до двух.
В настоящее время за жизнь нескольких пассажиров борются медики. Основная часть пассажиров продолжила следование в Санкт-Петербург на поезде.
Пострадавшим в аварии с поездами в Мурманской области от 8 до 72 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru