Пострадавшим в аварии с поездами в Мурманской области от 8 до 72 лет

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил в своем Telegram-канале о пострадавших в результате столкновения пассажирского и грузового поездов. По его данным, травмы получили люди в возрасте от 8 до 72 лет. Личность погибшей женщины, которой было 50 лет, еще устанавливается.

В опубликованном списке пострадавших указано, что они доставлены в больницы Полярных Зорь, Кандалакши и Апатитов. Самая молодая пострадавшая — восьмилетняя девочка, находится в Кандалакшской ЦРБ, а самая старшая пострадавшая — 72-летняя женщина. Личности еще четырех человек уточняются.

В аварии с поездом в Мурманской области пострадали 17 человек

Инцидент произошел в 16:15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область), где произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск — Санкт-Петербург с вагонами грузового поезда.

По данным МЧС, 14 человек пострадали, одна женщина скончалась при транспортировке. Возбуждено уголовное дело. РЖД создали оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозерова, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный Telegram-канал Главного управления МЧС России по Мурманской области
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