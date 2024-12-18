Пострадавшим в аварии с поездами в Мурманской области от 8 до 72 лет
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил в своем Telegram-канале о пострадавших в результате столкновения пассажирского и грузового поездов. По его данным, травмы получили люди в возрасте от 8 до 72 лет. Личность погибшей женщины, которой было 50 лет, еще устанавливается.
В опубликованном списке пострадавших указано, что они доставлены в больницы Полярных Зорь, Кандалакши и Апатитов. Самая молодая пострадавшая — восьмилетняя девочка, находится в Кандалакшской ЦРБ, а самая старшая пострадавшая — 72-летняя женщина. Личности еще четырех человек уточняются.
Инцидент произошел в 16:15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область), где произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск — Санкт-Петербург с вагонами грузового поезда.
По данным МЧС, 14 человек пострадали, одна женщина скончалась при транспортировке. Возбуждено уголовное дело. РЖД создали оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозерова, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Орбан считает, что Зеленский должен взять ответственность, принять ли перемирие на Рождество
- Слуцкий заявил, что Россия ликвидирует «главарей киевского режима» в отместку за Кириллова
- Росмолодёж: Волонтёры молодёжных организаций устраняют последствия разлива мазута на Кубани
- СМИ: Украинские спецслужбы берут пример с «Моссада»
- Украина и Польша хотят заменить российский газовый транзит
- Пострадавшие от ботулизма жительницы Екатеринбурга в реанимации
- Пострадавшим в аварии с поездами в Мурманской области от 8 до 72 лет
- Роскомнадзор пообещал не собирать данные о личных устройствах пользователей
- Два БПЛА уничтожены над Брянской областью, пострадавших нет
- В аварии с поездом в Мурманской области пострадали 17 человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru