Пострадавшим в аварии с поездами в Мурманской области от 8 до 72 лет

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил в своем Telegram-канале о пострадавших в результате столкновения пассажирского и грузового поездов. По его данным, травмы получили люди в возрасте от 8 до 72 лет. Личность погибшей женщины, которой было 50 лет, еще устанавливается.

В опубликованном списке пострадавших указано, что они доставлены в больницы Полярных Зорь, Кандалакши и Апатитов. Самая молодая пострадавшая — восьмилетняя девочка, находится в Кандалакшской ЦРБ, а самая старшая пострадавшая — 72-летняя женщина. Личности еще четырех человек уточняются.