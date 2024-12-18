В аварии с поездом в Мурманской области пострадали 17 человек

Семнадцать человек пострадали в результате аварии с поездом в Мурманской области, среди них трое несовершеннолетних. Тяжелое состояние у трех пострадавших, остальные, включая детей, находятся в состоянии средней тяжести. Об этом РИА Новости сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Он добавил, что 13 пострадавших уже доставлены в больницы для обследования, еще четверо находятся в процессе транспортировки бригадами скорой помощи.

Женщина погибла в карете скорой после столкновения поездов в Мурманской области

Состояние трех пострадавших сейчас оценивается как тяжелое, остальные, включая несовершеннолетних, — в состоянии средней степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело по факту аварии, произошедшей в 16:15 мск при прибытии на станцию Княжая, где произошло боковое столкновение пассажирского поезда с вагонами грузового поезда. Сошли с рельсов несколько вагонов пассажирского поезда и грузовых вагонов, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Северо-Западная транспортная прокуратура
ТЕГИ:ПострадавшиеПоездаАварияМурманская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры