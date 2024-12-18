В аварии с поездом в Мурманской области пострадали 17 человек
Семнадцать человек пострадали в результате аварии с поездом в Мурманской области, среди них трое несовершеннолетних. Тяжелое состояние у трех пострадавших, остальные, включая детей, находятся в состоянии средней тяжести. Об этом РИА Новости сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Он добавил, что 13 пострадавших уже доставлены в больницы для обследования, еще четверо находятся в процессе транспортировки бригадами скорой помощи.
Состояние трех пострадавших сейчас оценивается как тяжелое, остальные, включая несовершеннолетних, — в состоянии средней степени тяжести.
Возбуждено уголовное дело по факту аварии, произошедшей в 16:15 мск при прибытии на станцию Княжая, где произошло боковое столкновение пассажирского поезда с вагонами грузового поезда. Сошли с рельсов несколько вагонов пассажирского поезда и грузовых вагонов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru