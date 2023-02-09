Число погибших при взрыве газа в Новосибирске увеличилось до 12

Двенадцать человек погибли в результате взрыва газа и последующего частичного обрушения жилого дома в Новосибирске, сообщили экстренные службы Новосибирской области.

Власти Новосибирской области объявили в регионе траур 10 февраля

«Двенадцатую погибшую при взрыве газа в доме в Новосибирске извлекли из-под завалов», - отметили спасатели.

Ранее СК задержал двух жителей Омской области, 25-летнего мужчину и 45-летнюю женщину, которые обслуживали газовые плиты в обрушившемся подъезде. За несколько дней до трагедии под видом сотрудников ООО «Межрегионгаз Сервис» они проводили работы по техническому обслуживанию плит в ряде квартир. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников также заявил, что причиной взрыва газа и частичного обрушения жилого дома в Новосибирске могло стать нарушение правил эксплуатации газового оборудования.



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ФОТО: РИА Новости / Владимир Николаев
ТЕГИ:ЖертвыВзрыв ГазаНовосибирск
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