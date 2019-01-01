Кокорины могут сидеть вместе

Осужденный футболист Александр Кокорин желает отбывать наказание в одной колонии со своим младшим братом Кириллом, Общественная наблюдательная комиссия Москвы дала рекомендации об этом руководству учреждения ФСИН, сообщил «Интерфаксу» ответственный секретарь комиссии Иван Мельников.

Практика позволяет помещать родных братьев не только в одну колонию, но и в один отряд.

Напомним, что в октябре прошлого года нападающий питерского «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий стали участниками массовых драк в центре столицы. Одна из них произошла в «Кофемании» на Никитском бульваре Москвы, где спортсмены отмечали 10-летие своей дружбы. Александр Кокорин ударил стулом чиновника Минпромторга России Дениса Пака. В то же время Мамаев ударил мужчину, который пришел на помощь Паку. Перед потасовкой в кафе 8 октября компания футболистов также напала на водителя телеведущей Первого канала.

8 мая Пресненский суд столицы приговорил Кокорина к полутора годам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам. Аналогичные сроки получили брат Кокорина Кирилл и их товарищ Александр Протасовицкий. Адвокат Тимур Маршани в эфире НСН назвал приговор футболистам слишком жестким. По его мнению, на это повлиял раздутый общественный резонанс дела.

