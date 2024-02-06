«Уголовку» за пиратского Гарри Поттера в России назвали «уникальным случаем»

В Курганской области к двум годам лишения свободы условно приговорили предпринимателя, который печатал контрафактные книги о Гарри Поттере. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Мужчина организовал печать 43 тысяч контрафактных экземпляров, в результате правообладатель — издательство «Махаон» — получило ущерб на 22 млн рублей, который осужденный должен будет выплатить. Капьев заявил, что за последние годы количество книжных пиратов выросло.

«В первую очередь это видно на Wildberries. Если говорить про наказание, то, как правило, это достаточно большие штрафы. На моей памяти произошедшее в Курганской области — это первый случай, когда было уголовное наказание для книжных пиратов, которые связаны именно с бумажными изданиями. По электронным книгам уголовные наказания были, правда, уже давно, но это повлияло на рынок — электронных пиратов стало существенно меньше, хотя они по-прежнему преобладают над теми, кто специализируется на бумажных книгах», — заявил книгоиздатель.

Ранее замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что книжная индустрия и музыкальные сервисы смогут присоединиться к механизму меморандума о совместной борьбе с пиратством, который был заключен в 2018 году между правообладателями и интернет-площадками.

