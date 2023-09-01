Роскомнадзор включит книжную и музыкальную отрасль в антипиратский меморандум

Книжная индустрия и музыкальные сервисы смогут присоединиться к механизму меморандума о совместной борьбе с пиратством, который был заключен в 2018 году между правообладателями и интернет-площадками. Об этом сообщил замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.

Клименко уверен в присоединении Google к антипиратскому меморанду

Он отметил, что это очень знаковое решение. Субботин напомнил, что в 2018 году РКН стал площадкой, на которой был подписан меморандум.

Ранее Фонд кино выступил против любых механизмов легализации пиратских показов иностранных фильмов в российских кинотеатрах, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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