Роскомнадзор включит книжную и музыкальную отрасль в антипиратский меморандум
1 сентября 202316:15
Книжная индустрия и музыкальные сервисы смогут присоединиться к механизму меморандума о совместной борьбе с пиратством, который был заключен в 2018 году между правообладателями и интернет-площадками. Об этом сообщил замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.
Он отметил, что это очень знаковое решение. Субботин напомнил, что в 2018 году РКН стал площадкой, на которой был подписан меморандум.
Ранее Фонд кино выступил против любых механизмов легализации пиратских показов иностранных фильмов в российских кинотеатрах, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru