Роскомнадзор включит книжную и музыкальную отрасль в антипиратский меморандум

Книжная индустрия и музыкальные сервисы смогут присоединиться к механизму меморандума о совместной борьбе с пиратством, который был заключен в 2018 году между правообладателями и интернет-площадками. Об этом сообщил замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.