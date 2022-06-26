Кличко сообщил о взрывах в Киеве
26 июня 202211:03
Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале написал, что в Шевченковском районе столицы Украины прогремели взрывы.
Он сообщил, что на место прибыли сотрудники скорой помощи и спасатели. В двух домах начали эвакуировать людей. При этом причину взрывов в центральном районе города Кличко не назвал.
Ранее издание «Газета.ру» сообщило, что в Херсоне произошел теракт.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru