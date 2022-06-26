Кличко сообщил о взрывах в Киеве

Песков опроверг информацию о том, что Путин якобы провел минувшей ночью экстренное совещание

25 россиян эвакуированы с горящего судна в Японском море

Трамп: США за последние два года пришли в упадок и стали посмешищем для всего мира

Умар Нурмагомедов победил американца Манеcса на турнире UFC Vegas 57

Гидрометцентр: в Москве в воскресенье 30-32 градуса, небольшая облачность и без осадков