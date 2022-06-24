Власти Херсона подтвердили гибель местного чиновника в результате теракта

Начальник управления семьи, молодежи и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрий Савлученко погиб в результате теракта в Херсоне. Об этом сообщил замглавы ВГА Кирилл Стремоусов в беседе с РИА Новости.

В Херсоне произошел теракт

Ранее стало известно о подрыве автомобиля в Херсоне. Местные власти квалифицировали инцидент как террористический акт.

«Да, это погиб мой сотрудник. Руководитель управления семьи молодежи и спорта, Дмитрий Савлученко», — рассказал Стремоусов.

Автомобиль был взорван после того, как Савлученко сел в машину, пишет RT.

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ФОТО: depositphotos.com
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