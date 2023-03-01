Китайский сухогруз затонул у берегов Сахалина
Сухогруз Yong Zing 56 под флагом Китая затонул в акватории Татарского пролива на Сахалине. Об этом сообщает Росморречфлот.
ЧП произошло близ порта Ванино, пишет RT. Судно перевозило 29 тысяч тонн глинозема.
Отмечается, что 23 февраля сухогруз подал сигнал бедствия из-за поступления воды в форпик и носовые цистерны. Члены экипажа — 21 гражданин КНР — сошли на лед и были приняты подошедшим судном, никто не пострадал, пишет РИА ФАН.
Днем позже на место инцидента прибыл буксир «Отто Шмидт» регионального филиала Морспасслужбы, специалисты начали осмотр Yong Zing 56 и осколка льда вокруг него. На корпусе судна обнаружили пробоину размером 2х1,5 м, в последующие дни спасатели пытались устранить повреждение и откатить воду из помещений. Однако в 05:46 мск 1 марта сухогруз затонул.
«Китайский экипаж находится на борту СБС "Отто Шмидт". Здоровы, состояние нормальное. <...> Соответствующие государственные органы проинформированы о происшествии», — отмечается в сообщении в Telegram-канале Росморречфлота.
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