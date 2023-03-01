Китайский сухогруз затонул у берегов Сахалина

ЧП произошло близ порта Ванино, пишет RT. Судно перевозило 29 тысяч тонн глинозема.

Отмечается, что 23 февраля сухогруз подал сигнал бедствия из-за поступления воды в форпик и носовые цистерны. Члены экипажа — 21 гражданин КНР — сошли на лед и были приняты подошедшим судном, никто не пострадал, пишет РИА ФАН.

Днем позже на место инцидента прибыл буксир «Отто Шмидт» регионального филиала Морспасслужбы, специалисты начали осмотр Yong Zing 56 и осколка льда вокруг него. На корпусе судна обнаружили пробоину размером 2х1,5 м, в последующие дни спасатели пытались устранить повреждение и откатить воду из помещений. Однако в 05:46 мск 1 марта сухогруз затонул.

«Китайский экипаж находится на борту СБС "Отто Шмидт". Здоровы, состояние нормальное. <...> Соответствующие государственные органы проинформированы о происшествии», — отмечается в сообщении в Telegram-канале Росморречфлота.

