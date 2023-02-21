В районе Новороссийска попавший в шторма сухогруз переломился надвое
Сухогруз, попавший в шторм в районе Новороссийска, переломился надвое, сообщает пресс-служба Росморречфлота.
В сообщении говорится, что инцидент произошёл в полутора милях от берега на якорной стоянке. Из-за сильного шторма сухогруз Seamark, следовавший под флагом Коморских островов, сложило пополам.
Отмечается, что экипаж судна состоит из 11 россиян.
По данным Telegram-канала «Жизнь на море», ЧП произошло в районе посёлка Кабардинка, экипаж сухогруза эвакуируют на шлюпках.
Ранее в результате крушения испанского рыболовного судна у берегов Канады погибли по меньшей мере четыре человека, сообщает RT.
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