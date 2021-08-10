Кислород в больницу Владикавказа доставят из других регионов

Кислород в больницу Владикавказа, где погибли пациенты из-за неисправности кислородной системы, доставят из других регионов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра здравоохранения Северной Осетии Сослана Тебиева.

В частности, кислородные баллоны поступят из Кабардино-Балкарии, Ставропольского и Краснодарского краев. По словам Тебиева, объема будет достаточно до момента устранения последствий аварии.

Тебиев отметил, что в настоящее время в работе находится резервная линия, все пациенты обеспечиваются кислородом.

Ранее Минздрав Северной Осетии сообщил о смерти 9 человек в больнице из-за нехватки кислорода. В ведомстве заявили, что смерть наступила в результате нехватки кислорода. Причиной была названа разгерметизация изнoшенной подземнoй магистрали, ведущей oт кислoродной станции к реанимации.