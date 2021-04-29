Киргизия и Таджикистан договорились прекратить огонь на границе

Как передает РИА Новости, соглашение вступает в силу в 17:00 по московскому времени.

Ранее на границе Киргизии и Таджикистана произошли столкновения между местными жителями. Причиной конфликта стали камеры видеонаблюдения, установленные таджикскими военными на электрическом столбе возле пункта распределения воды «Головной», расположенного на территории Киргизии.

По данным киргизской стороны, в ходе столкновения таджикские военные применяли пулеметы и минометы. Силы Таджикистана обстреляли несколько киргизских пограничных застав, в ответ киргизские военные захватили погранзаставу на территории Таджикистана, отмечает «Свободная пресса».

Как сообщили в Минздраве Киргизии, в результате конфликта погибли два человека, 26 получили травмы и ранения.

