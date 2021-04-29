Киргизия и Таджикистан договорились прекратить огонь на границе
Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня на границе и отводе вооруженных сил на места дислокации. Об этом сообщили в киргизском МИД.
Как передает РИА Новости, соглашение вступает в силу в 17:00 по московскому времени.
Ранее на границе Киргизии и Таджикистана произошли столкновения между местными жителями. Причиной конфликта стали камеры видеонаблюдения, установленные таджикскими военными на электрическом столбе возле пункта распределения воды «Головной», расположенного на территории Киргизии.
По данным киргизской стороны, в ходе столкновения таджикские военные применяли пулеметы и минометы. Силы Таджикистана обстреляли несколько киргизских пограничных застав, в ответ киргизские военные захватили погранзаставу на территории Таджикистана, отмечает «Свободная пресса».
Как сообщили в Минздраве Киргизии, в результате конфликта погибли два человека, 26 получили травмы и ранения.
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