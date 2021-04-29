Таджикистан и Киргизия обвинили друг друга в эскалации конфликта на границе

На киргизско-таджикской границе произошла перестрелка между сотрудниками силовых структур. Об этом «Интерфаксу» сообщил заместитель главы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев.

Он отметил, что в данный момент перестрелка продолжается.

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По его словам, огонь открыла таджикская сторона, на что ответили и киргизские силовики. На месте есть пострадавшие.

В 14:00 войска и спецназ МВД Таджикистана начали массированный обстрел с минометов, пулеметов и автоматов, водозабора «Головной», расположенный в селе Кок-Таш Баткенского района, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ГКНБ.

В пресс-центре пограничных войск Таджикистана заявили о том, что огонь открыли в Киргизии.

Днем ранее на границе Киргизии и Таджикистана произошел конфликт между местными жителями из-за того, что таджикские военные установили камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта распределения воды «Головной» на территории Киргизии.

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ФОТО: Стена на границе Латвии и России. Фото с сайта abnews.ru.
ТЕГИ:ПерестрелкаТаджикистанКиргизия
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