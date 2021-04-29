Таджикистан и Киргизия обвинили друг друга в эскалации конфликта на границе
На киргизско-таджикской границе произошла перестрелка между сотрудниками силовых структур. Об этом «Интерфаксу» сообщил заместитель главы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев.
Он отметил, что в данный момент перестрелка продолжается.
По его словам, огонь открыла таджикская сторона, на что ответили и киргизские силовики. На месте есть пострадавшие.
В 14:00 войска и спецназ МВД Таджикистана начали массированный обстрел с минометов, пулеметов и автоматов, водозабора «Головной», расположенный в селе Кок-Таш Баткенского района, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ГКНБ.
В пресс-центре пограничных войск Таджикистана заявили о том, что огонь открыли в Киргизии.
Днем ранее на границе Киргизии и Таджикистана произошел конфликт между местными жителями из-за того, что таджикские военные установили камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта распределения воды «Головной» на территории Киргизии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+9 284 / сут.
Умерли
110 тыс.+364 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 442 / сут.
- Власти Кургана запретили продавать алкоголь в майские праздники
- Песков: Россия не будет терпеть то, что «творят чехи»
- Кабмин выделил средства на выплаты медикам, борющимся с COVID-19
- Таджикистан и Киргизия обвинили друг друга в эскалации конфликта на границе
- Чехия заявила о третьей версии в деле о взрыве во Врбетице
- Против Навального возбудили новое уголовное дело
- Крым потребует от Киева возместить убытки от ухода украинских банков
- Соцопрос: Более трети россиян не готовы делать прививку от COVID-19
- В России началось создание отрасли гостеприимства
- Турция купила у России «Спутник V»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru