Активисты попросили признать террористической организацию НРА

«Движение «Кибер Фронт Z» призывает МИД РФ обратиться через российское представительство при Организации Объединенных Наций в Совбез ООН с целью признания Ильи Пономарева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и организации «Национальная республиканская армия» террористами, а также объявления Пономарева и членов НРА в международной розыск для взятия их под стражу и последующего суда», - говорится в сообщении.

По словам представителей движения, организация «Национальная республиканская армия» (НРА) взяла на себя ответственность за теракт в кафе Санкт-Петербурга, который произошел 2 апреля 2023 года. В «Кибер Фронт Z» добавили, что эта же организация в прошлом году взяла на себя ответственность за убийство журналистки и политолога Дарьи Дугиной. По информации представителей движения, НРА связана с экс-депутатом Государственной Думы РФ, а ныне украинским политиком Ильей Пономаревым.

Ранее национальный антитеррористический комитет (НАК) установил, что совершенный 2 апреля в Петербурге теракт в отношении журналиста Владлена Татарского спланирован спецслужбами Украины, пишет «Радиоточка НСН».

