Активисты попросили признать террористической организацию НРА
Движение «Кибер Фронт Z» обратилось в российский МИД с просьбой признать террористами и объявить в международный розыск организацию, которая взяла на себя ответственность за теракт в Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Соответствующее обращение команда организации разместила в своем Telegram-канале.
«Движение «Кибер Фронт Z» призывает МИД РФ обратиться через российское представительство при Организации Объединенных Наций в Совбез ООН с целью признания Ильи Пономарева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и организации «Национальная республиканская армия» террористами, а также объявления Пономарева и членов НРА в международной розыск для взятия их под стражу и последующего суда», - говорится в сообщении.
По словам представителей движения, организация «Национальная республиканская армия» (НРА) взяла на себя ответственность за теракт в кафе Санкт-Петербурга, который произошел 2 апреля 2023 года. В «Кибер Фронт Z» добавили, что эта же организация в прошлом году взяла на себя ответственность за убийство журналистки и политолога Дарьи Дугиной. По информации представителей движения, НРА связана с экс-депутатом Государственной Думы РФ, а ныне украинским политиком Ильей Пономаревым.
Ранее национальный антитеррористический комитет (НАК) установил, что совершенный 2 апреля в Петербурге теракт в отношении журналиста Владлена Татарского спланирован спецслужбами Украины, пишет «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+9 371 / сут.
Умерли
397 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+10 879 / сут.
- Baza: Александр Емельяненко устроил скандал в аэропорту Екатеринбурга
- Активисты попросили признать террористической организацию НРА
- Минпросвещения: черчение осталось в школах в рамках предмета «Технология»
- В Киеве объяснили невозможность проведения российско-украинских переговоров
- CNN: американцы не хотят видеть Байдена президентом
- Госдума хочет запретить жидкости для вейпов
- СМИ: США, ФРГ и Венгрия против создания дорожной карты по вступлению Украины в НАТО
- В Польше испугались создания единого государства с Украиной
- Всемирный банк улучшил прогноз по ВВП России
- Израильские военные обвинили в обстрелах Израиля палестинское движение ХАМАС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru