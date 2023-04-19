«Каждый заплатит»: Отправивший политологам бюсты Жукова стал угрожать военкорам

Он указал, что военкорам «долго разрешали врать про реальную ситуацию на фронте, где гибнут наши воины», а теперь им следует «молиться».

«Все эти шавки... Каждый заплатит по делам своим, пусть молятся. К счастью, наша почта никогда не проверяет подарки на химикаты. Это были не первые и не будут последние», — подчеркнул «Санек Белозеров», добавив, что «всё только начинается».

Ранее в СМИ появилась информация, что ряд военных экспертов и политологов получили странные подарки от скульптора из Ульяновска, сообщает телеканал «360».

