«Каждый заплатит»: Отправивший политологам бюсты Жукова стал угрожать военкорам
Некто под ником «Санек Белозеров», организовавший отправку российским политологам бюстов маршала Георгия Жукова, в соцсети «ВКонтакте» заявил NEWS.ru, что военные корреспонденты — «лжецы и провокаторы».
Он указал, что военкорам «долго разрешали врать про реальную ситуацию на фронте, где гибнут наши воины», а теперь им следует «молиться».
«Все эти шавки... Каждый заплатит по делам своим, пусть молятся. К счастью, наша почта никогда не проверяет подарки на химикаты. Это были не первые и не будут последние», — подчеркнул «Санек Белозеров», добавив, что «всё только начинается».
Ранее в СМИ появилась информация, что ряд военных экспертов и политологов получили странные подарки от скульптора из Ульяновска, сообщает телеканал «360».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 305 / сут.
Умерли
398 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+8 501 / сут.
- Мобильное приложение для сервисов Сбербанка вновь появилось в App Store
- Число заявок на конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» превысило 700
- «Каждый заплатит»: Отправивший политологам бюсты Жукова стал угрожать военкорам
- В ЦИК указали режиссеру Боякову с его предложением обратиться в Центр психиатрии имени Сербского
- Песков: намерения Сеула поставлять оружие Киеву не стали новостью для Москвы
- Песков опроверг публикации в СМИ о якобы подготовке РФ диверсий на объектах в Европе
- Зампред ГД предложил губернатором объявить выходные со 2 по 5 мая
- Пригожин опроверг сообщения о принудительных контрактах с ЧВК «Вагнер»
- Картаполов: У электронных повесток в весенний призыв не будет юридической силы
- Венгрия запретила импорт мяса, вина и овощей с Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru