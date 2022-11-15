«Казанский стрелок» полностью признал вину в убийстве девяти человек в гимназии

В конце 2021 года Галявиев полностью признал свою вину по статьям УК об убийстве и покушении на убийство, изготовлении и хранении взрывчатых веществ и взрывного устройства, умышленном уничтожении и повреждении имущества. В ответ на вопрос, могло ли что-либо остановить его при совершении преступления, подсудимый заявил, что «многое могло его остановить», но не уточнил, что имеет в виду. Он также добавил, что не жалуется на условия содержания в СИЗО: ему позволяют общаться с родителями и читать книги.

Нападение на гимназию № 175 в Казани 19-летний Ильназ Галявиев совершил утром 11 мая. Галявиев сам учился в этой гимназии. В результате атаки погибли девять человек и ещё 24 получили ранения. Галявиева признали вменяемым, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц юноше грозит пожизненное лишение свободы.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело против директора казанской гимназии № 175, в которой произошла стрельба. Амину Валееву обвиняют в преступной халатности, которая обернулась массовым расстрелом в учебном заведении, она находится под подпиской о невыезде.

