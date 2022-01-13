Бастрыкин: Галявиева признали невменяемым из-за влияния деструктивной субкультуры
19-летнего Ильназа Галявиева, устроившего 11 мая 2021 года стрельбу в одной из казанских школ, после первой психолого-психиатрической экспертизы признали невменяемым из-за влияния деструктивной субкультуры. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
Он раскрыл новые детали уголовного дела о вооруженном нападении на школу в Казани, отметив, что специалисты не приняли во внимание интернет-сообщества, в которых распространяется информация о массовых убийствах в учебных заведениях. Бастрыкин напомнил, что во время второго обследования экспертам были предоставлены допматериалы, на основании которых был сделан вывод, что у Галявиева имелся мотив.
Отмечается, что преступник хотел повторить действий Владислава Рослякова, который устроил стрельбу в керченском техникуме осенью 2018 года. По словам Бастрыкина, казанский стрелок готовился к преступлению и задумывал совершить массовое убийство еще в начале 2021 года.
11 мая 2021 года Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани. В результате погибли семь детей и два учителя. 24 человека получили травмы и ранения. В результате второй психолого-психиатрической экспертизы казанский стрелок был признан вменяемым. Преступнику грозит пожизненный срок.
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