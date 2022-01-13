Бастрыкин: Галявиева признали невменяемым из-за влияния деструктивной субкультуры

19-летнего Ильназа Галявиева, устроившего 11 мая 2021 года стрельбу в одной из казанских школ, после первой психолого-психиатрической экспертизы признали невменяемым из-за влияния деструктивной субкультуры. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Он раскрыл новые детали уголовного дела о вооруженном нападении на школу в Казани, отметив, что специалисты не приняли во внимание интернет-сообщества, в которых распространяется информация о массовых убийствах в учебных заведениях. Бастрыкин напомнил, что во время второго обследования экспертам были предоставлены допматериалы, на основании которых был сделан вывод, что у Галявиева имелся мотив.