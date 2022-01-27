Кассир украла из Сбербанка 26 миллионов рублей и увеличила на них грудь

Жительница Нижнего Новгорода украла из Сбербанка 26 миллионов рублей. Женщина работала кассиром в этой финансовой организации.

По данным «Известий», 23-летняя девушка в течение года выносила с работы различные суммы, а 24 января не явилась на работу.

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Подозреваемую в ограблении задержали, в отношении нее заведено уголовное дело. Злоумышленница призналась, что потратила украденные деньги на спортивные ставки и новый смартфон. Также девушка использовала награбленное на операцию по увеличению груди.

На оставшиеся деньги девушка намеревалась уехать за границу, однако ее задержали.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СбербанкНижний НовгородОграбление
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