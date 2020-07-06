Каширский маньяк-сантехник найден мертвым в СИЗО
Сантехник из Каширы, который подозревается в серии убийств и изнасилований, найден мёртвым в СИЗО. Как отмечает РИА Новости, об этом рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий. Она отметила, что тело 53- жителя Каширы было найдено в камере следственного изолятора в этот понедельник, 6 июля.
По данным следствия, в 2010-2020 годы мужчина убивал и насиловал женщин. Для совершения преступлений он использовал одну и та же схему: подозреваемый проникал в окна квартир на первых этажах и сначала душил жертву, а затем насиловал. Ранее в СК сообщили, что на допросе «сантехник» признался в семи убийствах и изнасилованиях, а позднее еще в двух, отмечает RT.
Ранее НСН писала, что в Хабаровске был задержан подозреваемый в нападениях на женщин 5 и 8 февраля. Тогда пострадали две местные жительницы: одну нападавший ударил ножом сзади, другую – в грудь. Грабить их он не собирался.
По данным СМИ, это 43-летний мужчина, недавно расставшийся с сожительницей. Его внешность похожа на составленный со слов пострадавших фоторобот. Задержанный дал признательные показания и рассказал об обстоятельствах нападений. У него изъят охотничий нож, который, вероятно, был орудием преступления.
Правоохранители вышли на подозреваемого, проверяя информацию по ранее судимым. Мужчина известен полиции тем, что в 2017 году он с ножом в руках бегал по двору своего дома, напугав соседей.
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