Каширский маньяк-сантехник найден мертвым в СИЗО

Сантехник из Каширы, который подозревается в серии убийств и изнасилований, найден мёртвым в СИЗО. Как отмечает РИА Новости, об этом рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий. Она отметила, что тело 53- жителя Каширы было найдено в камере следственного изолятора в этот понедельник, 6 июля.

По данным следствия, в 2010-2020 годы мужчина убивал и насиловал женщин. Для совершения преступлений он использовал одну и та же схему: подозреваемый проникал в окна квартир на первых этажах и сначала душил жертву, а затем насиловал. Ранее в СК сообщили, что на допросе «сантехник» признался в семи убийствах и изнасилованиях, а позднее еще в двух, отмечает RT.