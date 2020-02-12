В Хабаровске задержан предполагаемый «маньяк», нападавший на женщин

Подозреваемый в нападениях на женщин 5 и 8 февраля в Хабаровске задержан, сообщили источники ИА «Хабаровский край сегодня» и DVHAB.ru в правоохранительных органах. Тогда пострадали две местные жительницы: одну нападавший ударил ножом сзади, другую – в грудь. Грабить их он не собирался.

По данным местных СМИ, это 43-летний мужчина, недавно расставшийся с сожительницей. Его внешность похожа на составленный со слов пострадавших фоторобот. Отмечается, что задержанный даёт признательные показания и рассказывает обстоятельства нападений. У него изъят охотничий нож, который, вероятно, был орудием преступления.

Правоохранители вышли на подозреваемого, проверяя информацию по ранее судимым. Мужчина известен полиции тем, что в 2017 году он с ножом в руках бегал по двору своего дома, напугав соседей. «Что называется, "поехала крыша"», - сказал один из источников местных СМИ.

