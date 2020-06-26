Маньяк-сантехник из Подмосковья сознался ещё в двух убийствах

Сантехник, ранее задержанный по подозрению в организации серии убийств и изнасилований в Московской области, сознался ещё в двух аналогичных преступлениях. Об этом информирует подмосковный главк Следственного комитета.

Там уточнили, что, согласно показаниям подозреваемого, в сентябре и октябре прошлого года он надругался над двумя пожилыми женщинами и убил их. По утверждению маньяка, им было около 70 и 80 лет.

Как отмечает RT, преступления были совершены с тем же подчерком, что и другие — сантехник проникал в квартиры на первых этажах через окно, душил жертв и совершал насильственный половой акт.

Ранее арестованный признался в семи преступлениях, в частности, в январе этого года он изнасиловал десятилетнюю девочку. Все нападения и убийства совершались в Ступинском и Каширском городских округов Московской области.

Задержанным оказался местный житель - сантехник одного из жилищно-эксплуатационного отделов. На допросе мужчина признал свою вину. Сейчас идёт проверка на его причастность к совершению таких же преступлений.

