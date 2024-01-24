Картаполов: Следом за сбитым самолетом летел еще один Ил-76 с пленными

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что следом за сбитым самолётом летел ещё один Ил-76 ВСК РФ, на борту которого находились 80 пленных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Депутат Госдумы Заварзин назвал терактом крушение Ил-76 под Белгородом

По его словам, второй борт успели развернуть.

Он также указал, что самолёт Ил-76 ВКС РФ был «сбит тремя ракетами ЗРК либо Patriot, либо Iris-T немецкого производства».

«Специалисты потом разберутся. Но какая степень цинизма – уничтожать собственных солдат! С этими «людьми» никаких переговоров быть не может!», - заключил депутат.

Ранее в Белгородской области упал российский военно-транспортный самолёт Ил-76, на борту которого находились 65 пленных украинских военнослужащих. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламентарии намерены составить обращение к США и Германии в связи с катастрофой, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ПленныеСпецоперацияИл-76Крушение Самолета

Горячие новости

Все новости

партнеры