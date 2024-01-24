Картаполов: Следом за сбитым самолетом летел еще один Ил-76 с пленными

По его словам, второй борт успели развернуть.

Он также указал, что самолёт Ил-76 ВКС РФ был «сбит тремя ракетами ЗРК либо Patriot, либо Iris-T немецкого производства».

«Специалисты потом разберутся. Но какая степень цинизма – уничтожать собственных солдат! С этими «людьми» никаких переговоров быть не может!», - заключил депутат.

Ранее в Белгородской области упал российский военно-транспортный самолёт Ил-76, на борту которого находились 65 пленных украинских военнослужащих. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламентарии намерены составить обращение к США и Германии в связи с катастрофой, сообщает RT.