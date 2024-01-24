Картаполов: Следом за сбитым самолетом летел еще один Ил-76 с пленными
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что следом за сбитым самолётом летел ещё один Ил-76 ВСК РФ, на борту которого находились 80 пленных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
По его словам, второй борт успели развернуть.
Он также указал, что самолёт Ил-76 ВКС РФ был «сбит тремя ракетами ЗРК либо Patriot, либо Iris-T немецкого производства».
«Специалисты потом разберутся. Но какая степень цинизма – уничтожать собственных солдат! С этими «людьми» никаких переговоров быть не может!», - заключил депутат.
Ранее в Белгородской области упал российский военно-транспортный самолёт Ил-76, на борту которого находились 65 пленных украинских военнослужащих. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламентарии намерены составить обращение к США и Германии в связи с катастрофой, сообщает RT.
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