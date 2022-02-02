Канатная дорога остановилась на «Красной Поляне» в Сочи

Почти 40 человек могут быть заблокированы на канатной дороге, которая остановилась на горнолыжном курорте «Красная поляна» в Сочи, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

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