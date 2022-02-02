Канатная дорога остановилась на «Красной Поляне» в Сочи
2 февраля 202216:31
Почти 40 человек могут быть заблокированы на канатной дороге, которая остановилась на горнолыжном курорте «Красная поляна» в Сочи, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru