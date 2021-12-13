Бочкарев: На юго-западе Москвы появится горнолыжный курорт

130 гектаров незастроенной земли у метро «Прокшино» превратят в парк развлечений с горнолыжным курортом. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, на территории кластера «Прокшино» планируется построить спортивные и культурно-развлекательные объекты.

«Инвестор реализует проект спортивно-событийного кластера, в рамках которого планирует построить порядка 500 тысяч квадратных метров объектов делового, спортивного, спортивно-развлекательного, досугового, и образовательного назначения», – рассказал Бочкарёв.

Что касается спортивных объектов и горнолыжной базы, то, по словам заместителя мэра, в состав кластера «Прокшино» войдет курорт с высотой горы 101 м и 11 трассами протяженностью до 1 км. Помимо этого, здесь построят крытый центр экстремальных видов спорта, ледовый комплекс и всесезонный аквакурорт с пляжной зоной. В проекте также строительство киностудии и детского естествоведческого музея, объектов деловой и торговой инфраструктуры.

«Благодаря реализации проекта у москвичей и жителей ТиНАО появится новая точка притяжения и место для занятий спортом и проведения досуга. Также этот инвесторский проект даст городу дополнительные рабочие места, которые уже обеспеченны хорошей транспортной доступностью», – подчеркнул глава Строительного комплекса.

Станция метро «Прокшино» Сокольнической линии была открыта 2019 году на участке «Саларьево» — «Коммунарка». Станция улучшила транспортное обслуживание поселений Московский и Сосенское Новомосковского административного округа столицы.

