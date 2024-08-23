В Нальчике люди застряли на канатной дороге

В сообщении говорится, что в момент инцидента на канатке находились восемь человек.

«Проводится эвакуация граждан. По предварительной информации пострадавших нет», - заключили в ведомстве.

Ранее на горнолыжном курорте Домбай в Карачаево-Черкесии с остановившейся канатно-кресельной дороги эвакуировали более 30 человек, сообщает RT.