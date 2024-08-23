В Нальчике люди застряли на канатной дороге
23 августа 202416:22
Канатно-кресельная дорога остановилась в курортной зоне города Нальчик. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
В сообщении говорится, что в момент инцидента на канатке находились восемь человек.
«Проводится эвакуация граждан. По предварительной информации пострадавших нет», - заключили в ведомстве.
Ранее на горнолыжном курорте Домбай в Карачаево-Черкесии с остановившейся канатно-кресельной дороги эвакуировали более 30 человек, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru