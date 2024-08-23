В Нальчике люди застряли на канатной дороге

Канатно-кресельная дорога остановилась в курортной зоне города Нальчик. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

Несколько человек пострадали при падении кабинки фуникулера в Анталье

В сообщении говорится, что в момент инцидента на канатке находились восемь человек.

«Проводится эвакуация граждан. По предварительной информации пострадавших нет», - заключили в ведомстве.

Ранее на горнолыжном курорте Домбай в Карачаево-Черкесии с остановившейся канатно-кресельной дороги эвакуировали более 30 человек, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: пресс-служба управления МЧС по КЧР
ТЕГИ:ЭвакуацияМЧС РФПроисшествиеНальчик

Горячие новости

Все новости

партнеры