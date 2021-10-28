Салонам «Билайн» и «Мегафон» грозит штраф за нарушение режима «нерабочих дней»
Главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Андрей Поплавский заявил, что салону оптики «Айкрафт», а также салонам мобильной связи «Билайн» и «Мегафон» грозит штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток, сообщает агентство городских новостей «Москва».
По его словам, основанием для наказания являются выявленные ведомством нарушения введённого в Москве режима «нерабочих дней», в связи с чем руководство фирм будет приглашено в инспекцию для установления обстоятельств и составления протоколов, им грозит штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
«В ходе обследования, проведенного сотрудниками ОАТИ, были выявлены факты работы салона оптики «Айкрафт», салона мобильной связи «Билайн», «Мегафон» по адресу ул. Новый Арбат, д. 13, где не были приняты меры по соблюдению и организации санитарно-эпидемиологических требований», - рассказал Поплавский.
Он добавил, что в ходе рейда ОАТИ по ТЦ «Ереван плаза»нарушений выявилено не было, находящиеся на территории кинотеатр «Синема стар» и фитнес-клуб «Алекс фитнес» были закрыты, а персонал и посетители магазина «Азбука вкуса» были в средствах индивидуальной защиты.
Нерабочие дни введены в Москве с 28 октября по 7 ноября. Согласно постановлению мэра столицы Сергея Собянина, приостанавливается работа предприятий торговли, бытовых услуг, общественного питания, спорта и культуры, кроме аптек, продовольственных магазинов и точек розничной продажи товаров первой необходимости.
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