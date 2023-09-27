Калужский областной суд признал действия немецких нацистов в регионе геноцидом

Калужский областной суд признал геноцидом действия солдат фашистской Германии в период с 1941 по 1943 годы на территории области, сообщает РИА Новости.

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«Заявление прокурора Калужской области удовлетворить», - объявил судья.

Прокурор Калужской области Константин Поляков признался, что на судебном заседании даже «много повидавшие специалисты не сдерживали слез».

Он привел статистику, согласно которой в результате действий немецких солдат пострадали не менее 326 тысяч мирных жителей и военнопленных, а материальный ущерб оценен в 13 триллионов рублей. Число жертв за указанный период, по данным Генпрокуратуры, превысило 26 тысяч человек.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
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