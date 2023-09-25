Россия направит Канаде ноту из-за чествования нациста в парламенте

Курская область трижды за день подверглась атаке беспилотников

После ракетного обстрела сильный пожар произошел в районе Одесского порта

Из Карабаха в Армению с начала нового обострения отношений с Азербайджаном въехали больше 1 тысячи человек

В октябре ЦБ представит новые банкноты номиналом в одну и пять тысяч рублей

Две трети работающих россиян не оформляют больничный при простуде