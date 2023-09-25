Россия направит Канаде ноту из-за чествования нациста в парламенте

Россия потребует от Канады разъяснений из-за приглашения и чествования в парламенте ветерана дивизии СС «Галичина». Об этом заявил посол РФ Олег Степанов, передает РИА Новости.

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Ранее на заседание канадского парламента в честь визита президента Украины Владимира Зеленского пригласили в числе прочих 98-летнего Ярослава Хунку. Спикер палаты общин представил его как «борца за украинскую независимость против русских» во время Второй мировой войны, отмечает телеканал «360». Как выяснилось позже, Хунка — бывший участник «Галичины», которая известна зверствами в отношении евреев, поляков, словаков и белорусов. Канадские власти пояснили, что ни они, ни украинская делегация не знали о приглашении Хунки в парламент, пишет RT.

«Посольство предпримет соответствующие официальные шаги. Мы, разумеется, потребуем разъяснений от правительства Канады», — заявил Степанов после инцидента.

В МИД и офис главы правительства направят соответствующие ноты с приложением личных писем на имя главы внешнеполитического ведомства Канады Мелани Жоли и премьер-министра Джастина Трюдо. По словам Степанова, у него «нет иллюзий» относительно реакции Оттавы, так как кабинет Трюдо «по сути является олицетворением неолиберального фашизма». Дипломат добавил, что приглашение бывшего эсэсовца — не ошибка, а «следствие безнаказанности» бывших преступников и деятельности канадского «украинского» конгресса, состоящего из потомков нацистских приспешников.

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