«Абсурд и изоляция!»: Два села в КЧР остались без маршруток, а в Домодедово встали лифты
Жители сел Элькуш и Кичи-Балык не понимают, за что их оставили без общественного транспорта, а в Домодедово врачи отказываются помогать детям и старикам, оказавшимся «в заточении» в многоэтажке.
Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» получает на волне осенних холодов обращения из разных уголков страны.
Например, на днях к нам пришел сигнал бедствия из Карачаево-Черкесии, где две деревни уже несколько месяцев остаются без транспортного сообщения с районным центром.
Кроме того, в НСН пожаловались жители 17-этажки в Домодедово, которым до сих пор не могут починить лифт, сломавшийся еще в начале лета и превративший жизнь людей в ад.
***
Город Домодедово находится рядом с одноименным подмосковным аэропортом. В 2018 году там построили красивый 17-этажный жом, жильцы которого пять лет не знали бед, однако прошлым летом там начались серьезные проблемы с лифтами. В итоге жители нескольких подъездов вынуждены подниматься на верхние этажи исключительно пешком. В их числе и дети, и родители с колясками, а пенсионеры и вовсе не выходят на улицу в страхе не вернуться.
«Все это время каждый день лифты стоят. Мы ходим на 17-й этаж, а есть еще груднички, коляски, бабушки с ходунками - им даже с 6-7 этажа нельзя спуститься. К нам не едут доставки, курьеры не поднимаются. У нас недавно была протечка в квартире на 17 этаже - сантехники с инструментами просто не пошли туда, потому что они не захотели пешком подниматься. То же самое – "скорая помощь". Сейчас ОРВИ, грипп у детей, а врача на дом мы вызвать тоже не можем, потому что врачи из больницы и поликлиники не идут на 17-й этаж пешком. На 15-м этаже есть пожилая пара, там жена сидит дома и не выходит на улицу, потому что она в принципе боится заходить в плохо работающий лифт, в другой квартире мама с грудничком не гуляют, если только вдруг лифт не заработал. Это просто абсурд и какой-то сюрреализм, что так бывает в современном мире», - возмутилась жительница проблемного дома Полина Родина.
По ее словам, дело даже не в замене лифта, а в плате, которую надо заказать у завода-изготовителя.
«Два лифта не работают одновременно уже больше года. Сначала пять месяцев стоял большой лифт, теперь с июня 2024 года стоит маленький, а оставшийся лифт ежедневно ломается из-за огромной нагрузки. Приезжают лифтеры, чинят, а на следующий день, либо в этот же все повторяется снова. За год сменилась и УК, и обслуживающая лифты компания, но ситуация не меняется никак. Жители находятся в замкнутом кругу ада! Мы уже в какие только трубы не трубили и куда только не обращались с просьбой глобальной замены платы на ту, которая будет работать!» - возмутилась собеседница НСН.
Мы попросили разобраться в ситуации подмосковного губернатора Андрея Воробьева.
***
Все мы знаем про красоты Кавказа: горы, курорты и минеральные воды. Туристы очень любят эти места, однако местным от этого не легче. На днях к нам обратились жители Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии.
С начала лета жители сел Элькуш и Кичи-Балык остаются без маршруток, а другого транспорта здесь нет. В итоге, чтобы попасть в школу или на работу, взрослые и дети вынуждены шагать по пять километров до ближайшей остановки, а пожилые люди, которым такое не по силам, оказались в заточении в 11 километрах от Кисловодска.
«У нас раньше маршрутка ходила три раза в день, иногда с перебоями, а с лета они перестали ходить вовсе. Местные власти отмалчиваются и ссылаются на отсутствие водителей, но при этом между Кисловодском и районным центром Учкекен маршрутки ходят по расписанию. У нас же теперь никакого общественного транспорта нет, люди либо пешком идут, либо на попутках добираются. До центра Кисловодска от нашего села 11 километров, а до ближайшей остановки - километров 5-6. Половина детей учится здесь, в местной школе, а часть - в школе в Кисловодске, сейчас зима начнется - им вообще весело будет. Люди в городе работают, но на такси особо не наездишься, да и такси к нам особо не желает кататься. Слава Богу, в селе есть один продуктовый магазин, но там выбор невелик. Получается, что нас взяли и отрезали от общественного транспорта и доступа к городу», - рассказал НСН один из местных жителей.
Мы попросили помочь людям нового министра транспорта России Романа Саровойта и главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова.
***
Для того чтобы отправить жалобу в «Кривую линию», следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте NSN.FM и подробно рассказать о своей проблеме.
Ваше обращение тщательно изучат журналисты информационного агентства. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте НСН и в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
О вашей проблеме узнают более трех миллионов человек. «Кривую линию НСН» слушают более чем в ста городах России. Мы вам поможем!
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Зеленский допустил завершения украинского конфликта не позднее 2025 года
- Матвиенко заявила, что рыба не всегда доступна россиянам из-за высоких цен
- Суд продлил домашний арест генералу Попову перед началом процесса
- Захарова назвала причину увлечения детей квадробингом
- Госсовет Татарстана предложил арестовывать имущество уехавших россиян
- СМИ: «Хезболла» готова пойти на безусловное прекращение огня с Израилем
- Захарова назвала нелегитимным новый санкционный режим Евросоюза против РФ
- Горящий центральный рынок Ногинска тушат с привлечением сил соседних городов
- РФС: У сборной России по футболу не будет игр в октябре
- Руководителем VK Records стал Дмитрий Миловзоров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru