«Абсурд и изоляция!»: Два села в КЧР остались без маршруток, а в Домодедово встали лифты

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Город Домодедово находится рядом с одноименным подмосковным аэропортом. В 2018 году там построили красивый 17-этажный жом, жильцы которого пять лет не знали бед, однако прошлым летом там начались серьезные проблемы с лифтами. В итоге жители нескольких подъездов вынуждены подниматься на верхние этажи исключительно пешком. В их числе и дети, и родители с колясками, а пенсионеры и вовсе не выходят на улицу в страхе не вернуться.

«Все это время каждый день лифты стоят. Мы ходим на 17-й этаж, а есть еще груднички, коляски, бабушки с ходунками - им даже с 6-7 этажа нельзя спуститься. К нам не едут доставки, курьеры не поднимаются. У нас недавно была протечка в квартире на 17 этаже - сантехники с инструментами просто не пошли туда, потому что они не захотели пешком подниматься. То же самое – "скорая помощь". Сейчас ОРВИ, грипп у детей, а врача на дом мы вызвать тоже не можем, потому что врачи из больницы и поликлиники не идут на 17-й этаж пешком. На 15-м этаже есть пожилая пара, там жена сидит дома и не выходит на улицу, потому что она в принципе боится заходить в плохо работающий лифт, в другой квартире мама с грудничком не гуляют, если только вдруг лифт не заработал. Это просто абсурд и какой-то сюрреализм, что так бывает в современном мире», - возмутилась жительница проблемного дома Полина Родина.

По ее словам, дело даже не в замене лифта, а в плате, которую надо заказать у завода-изготовителя.

«Два лифта не работают одновременно уже больше года. Сначала пять месяцев стоял большой лифт, теперь с июня 2024 года стоит маленький, а оставшийся лифт ежедневно ломается из-за огромной нагрузки. Приезжают лифтеры, чинят, а на следующий день, либо в этот же все повторяется снова. За год сменилась и УК, и обслуживающая лифты компания, но ситуация не меняется никак. Жители находятся в замкнутом кругу ада! Мы уже в какие только трубы не трубили и куда только не обращались с просьбой глобальной замены платы на ту, которая будет работать!» - возмутилась собеседница НСН.

Мы попросили разобраться в ситуации подмосковного губернатора Андрея Воробьева.

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Все мы знаем про красоты Кавказа: горы, курорты и минеральные воды. Туристы очень любят эти места, однако местным от этого не легче. На днях к нам обратились жители Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии.

С начала лета жители сел Элькуш и Кичи-Балык остаются без маршруток, а другого транспорта здесь нет. В итоге, чтобы попасть в школу или на работу, взрослые и дети вынуждены шагать по пять километров до ближайшей остановки, а пожилые люди, которым такое не по силам, оказались в заточении в 11 километрах от Кисловодска.

«У нас раньше маршрутка ходила три раза в день, иногда с перебоями, а с лета они перестали ходить вовсе. Местные власти отмалчиваются и ссылаются на отсутствие водителей, но при этом между Кисловодском и районным центром Учкекен маршрутки ходят по расписанию. У нас же теперь никакого общественного транспорта нет, люди либо пешком идут, либо на попутках добираются. До центра Кисловодска от нашего села 11 километров, а до ближайшей остановки - километров 5-6. Половина детей учится здесь, в местной школе, а часть - в школе в Кисловодске, сейчас зима начнется - им вообще весело будет. Люди в городе работают, но на такси особо не наездишься, да и такси к нам особо не желает кататься. Слава Богу, в селе есть один продуктовый магазин, но там выбор невелик. Получается, что нас взяли и отрезали от общественного транспорта и доступа к городу», - рассказал НСН один из местных жителей.

Мы попросили помочь людям нового министра транспорта России Романа Саровойта и главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова.