Новое ЧП с «Кротом». 66-летний житель столицы попал в реанимацию после того, как выпил средство для прочистки труб, перепутав его с лимонадом. Об этом сообщает сайт KP.Ru. Источник отмечает, что по дороге из магазина мужчина решил утолить жажду. Вместо газировки он достал из пакета токсичное средство для очистки труб. Пенсионер успел добраться до дома и там потерял сознание. Его супруга незамедлительно вызвала скорую помощь. Медики доставили мужчину в реанимационное отделение Одинцовской ЦРБ.

В реанимации Алексей находится уже шестой день. Инцидент произошел 16 июня в деревне Жуковка Одинцовского района Подмосковья.