Норовирус стал причиной отравления детей в лагере «Волна» в Свердловской области

По данным ведомства, получены экстренные извещения о заболевании четырёх детей: двое по-прежнему находятся в лагере, двое покинули его два дня назад.

«Для лабораторных исследований отобраны пробы пищи, воды, дезсредств, материал от заболевших, сотрудников. Установлен возбудитель инфекции – норовирус. Эпидрасследование продолжается», – говорится в сообщении.

Ранее в Орске Оренбургской области из больницы выписали всех детей, которые были госпитализированы в связи с отравлением, сообщает RT.

