Норовирус стал причиной отравления детей в лагере «Волна» в Свердловской области

Причиной отравления воспитанников в детском лагере «Волна» в посёлке Таватуй в Свердловской области стал норовирус, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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По данным ведомства, получены экстренные извещения о заболевании четырёх детей: двое по-прежнему находятся в лагере, двое покинули его два дня назад.

«Для лабораторных исследований отобраны пробы пищи, воды, дезсредств, материал от заболевших, сотрудников. Установлен возбудитель инфекции – норовирус. Эпидрасследование продолжается», – говорится в сообщении.

Ранее в Орске Оренбургской области из больницы выписали всех детей, которые были госпитализированы в связи с отравлением, сообщает RT.

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ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
ТЕГИ:Детский ЛагерьДетиОтравлениеСвердловская ОбластьРоспотребнадзор

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