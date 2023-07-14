Норовирус стал причиной отравления детей в лагере «Волна» в Свердловской области
Причиной отравления воспитанников в детском лагере «Волна» в посёлке Таватуй в Свердловской области стал норовирус, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
По данным ведомства, получены экстренные извещения о заболевании четырёх детей: двое по-прежнему находятся в лагере, двое покинули его два дня назад.
«Для лабораторных исследований отобраны пробы пищи, воды, дезсредств, материал от заболевших, сотрудников. Установлен возбудитель инфекции – норовирус. Эпидрасследование продолжается», – говорится в сообщении.
Ранее в Орске Оренбургской области из больницы выписали всех детей, которые были госпитализированы в связи с отравлением, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Россия ничего не говорила о продлении зерновой сделки
- СМИ сообщили о госпитализации Николая Дроздова
- Норовирус стал причиной отравления детей в лагере «Волна» в Свердловской области
- Миронов предложил передать ЧВК под контроль СВР
- Эрдоган: Анкара ждет от Брюсселя действий по интеграции Турции в ЕС
- Аналитик НАТО предупредил о сюрпризах для ВСУ от российских войск
- 112: В Москве задержали администратора Telegram-каналов «Кремлевская прачка», «Силовики» и Brief
- Мурашко: В Свердловской области локализовали вспышку менингококовой инфекции
- Мосгоризбирком: Собянин заработал за год 13 млн рублей
- УЕФА оштрафовал «Барселону» на полмиллиона евро
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru