Число отравившихся роллами в Бурятии выросло до 56

В бурятском Гусиноозерске 56 человек отравились роллами из метного кафе, сообщила министр здравоохранения региона Евгения Лудупова.

В Волгоградской области шесть человек отравились салатами

По ее словам, из 56 отравившихся 36 - дети. У пострадавших острый гастроэнтерит неуточненной этиологии.

В больницу госпитализировали 18 человек, 13 из которых - дети. Все они в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в Братске 31 человека госпитализировали с признаками пищевого отравления после посещения одного из кафе, у десяти заболевших обнаружили ДНК сальмонелл, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ЗдоровьеОтравленияБурятия

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