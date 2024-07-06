Число отравившихся роллами в Бурятии выросло до 56
6 июля 202416:40
В бурятском Гусиноозерске 56 человек отравились роллами из метного кафе, сообщила министр здравоохранения региона Евгения Лудупова.
По ее словам, из 56 отравившихся 36 - дети. У пострадавших острый гастроэнтерит неуточненной этиологии.
В больницу госпитализировали 18 человек, 13 из которых - дети. Все они в состоянии средней степени тяжести.
Ранее в Братске 31 человека госпитализировали с признаками пищевого отравления после посещения одного из кафе, у десяти заболевших обнаружили ДНК сальмонелл, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru