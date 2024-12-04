Кадыров заявил об атаке беспилотника по центру Грозного

В ходе прямой линии он уточнил, что в результате атаки пострадали мирные люди. Кроме того, был разрушена автозаправка, и крышу здания полка полиции.

«Куда угодно дроном ударяют», - сказал глава Чечни.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил о попытке атаки беспилотника по объектам в Каспийске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».