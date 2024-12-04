Кадыров заявил об атаке беспилотника по центру Грозного
4 декабря 202419:29
Украинский беспилотник атаковал центр города Грозный. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
В ходе прямой линии он уточнил, что в результате атаки пострадали мирные люди. Кроме того, был разрушена автозаправка, и крышу здания полка полиции.
«Куда угодно дроном ударяют», - сказал глава Чечни.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил о попытке атаки беспилотника по объектам в Каспийске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кандидат в президенты Румынии высказался против помощи Украине
- В Тбилиси митингующие перекрыли проспект Руставели
- Силы ПВО сбили в Брянской области два беспилотника
- В Киеве демонтировали бюст Сидора Ковпака
- Россия запросила заседание СБ ООН по дальнобойному оружию для Украины
- Индекс Мосбиржи ускорил падение
- Кадыров заявил об атаке беспилотника по центру Грозного
- Главу UnitedHealthcare Томпсона застрелили в Нью-Йорке, подозреваемый скрылся
- Турпоток россиян во Вьетнам вырос на 81,5%
- Президент Грузии призвала «надавить» на «Грузинскую мечту»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru