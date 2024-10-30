Кадыров заявил, что удар дрона в Гудермесе пришелся по украинским пленным

Жертвы среди украинских пленных зафиксированы после удара беспилотника по зданию на территории Российского университета спецназа в Гудермесе. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Накануне БПЛА ударил по пустующему зданию на территории учреждения. Произошло возгорание, которое позже потушили, напоминает Ura.ru.

Как отметил Кадыров, жертв атаки с российской стороны нет, однако они есть среди украинских пленных.

«На каждом стратегическом объекте в республике содержатся до 10 украинских пленных, в том числе на территории РУС. Киев, пытаясь навредить нам, сегодня погубил своих же солдат», — написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

Кадыров подчеркнул, что Украина впредь должна понимать: подобными действиями она вредит своим гражданам.

Ранее экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев в беседе с НСН допустил, что дрон в Чечню могли запустить диверсионные группы, а если аппарат летел с территории Украины, его направляли спутники США.

