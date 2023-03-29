Кадыров сообщил о ликвидации двух боевиков в Гудермесе

Как отметил политик, правоохранительные органы отработали оперативную информацию о двух преступниках в частном секторе города и определили их местонахождение, заблокировав и предложив сдаться, указывает РЕН ТВ.

«Пытаясь вырваться из окружения, преступники бросили в сторону правоохранителей гранату. Ответным огнем оба уничтожены. Никто из сотрудников силовых органов или гражданских не пострадал», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам главы Чечни, операция по ликвидации злоумышленников продлилась менее двадцати минут, пишет Газета.ру. Силовики направили на место несколько бронированных автомобилей, окружили небольшой сектор и провели необходимые мероприятия.

«Шайтаны пытались нарушить покой наших граждан в священный месяц Рамадан. Чеченская Республика уже давно мирный и спокойный регион ... Сюда можно прийти, но задумавшим преступление, или совершившим его, уйти не удастся», — подчеркнул Кадыров.

