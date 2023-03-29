Кадыров сообщил о ликвидации двух боевиков в Гудермесе
Силовики ликвидировали двух боевиков на окраине чеченского Гудермеса. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Как отметил политик, правоохранительные органы отработали оперативную информацию о двух преступниках в частном секторе города и определили их местонахождение, заблокировав и предложив сдаться, указывает РЕН ТВ.
«Пытаясь вырваться из окружения, преступники бросили в сторону правоохранителей гранату. Ответным огнем оба уничтожены. Никто из сотрудников силовых органов или гражданских не пострадал», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
По словам главы Чечни, операция по ликвидации злоумышленников продлилась менее двадцати минут, пишет Газета.ру. Силовики направили на место несколько бронированных автомобилей, окружили небольшой сектор и провели необходимые мероприятия.
«Шайтаны пытались нарушить покой наших граждан в священный месяц Рамадан. Чеченская Республика уже давно мирный и спокойный регион ... Сюда можно прийти, но задумавшим преступление, или совершившим его, уйти не удастся», — подчеркнул Кадыров.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+8 447 / сут.
Умерли
397 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+11 013 / сут.
- Правительство Казахстана сложило полномочия
- Локомотивное депо в Мелитополе повреждено при обстреле ВСУ
- Лавров заявил об отсутствии контактов между Россией и США по ДСНВ
- Кадыров сообщил о ликвидации двух боевиков в Гудермесе
- СМИ: Россияне смогут получать от государства до 36 тысяч рублей в год
- Большинство россиян поддерживают запрет продажи вейпов
- Байден: Банковский кризис в США не закончился
- Эксперт спрогнозировал курс рубля в апреле
- Херш обвинил Шольца в создании препятствий для расследования по «Северным потокам»
- Число авиарейсов в Турцию из РФ вырастет более чем на 50%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru