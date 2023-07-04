Кадыров поручил установить личности напавших на Милашину и Немова

Он отметил, что правоохранители приступили к работе сразу же после появления информации об инциденте.

«Разберёмся», - заключил Кадыров.

Ранее Немов заявил, что по дороге из аэропорта их автомобиль заблокировали три машины с вооруженными людьми, затем его и Милашину сильно избили, разбили всю технику.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что необходима жёсткая реакция правоохранительных органов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

