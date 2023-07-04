Бастрыкин поручил провести проверку по факту нападения на Милашину и Немова

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту произошедшего в Грозном нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова.

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В сообщении пресс-службы ведомства говорится, что руководителю Следственного управления СК по Чеченской республике Виталию Волкову поручено по итогам проверки представить доклад.

Ранее в Чечне неизвестные жестоко избили Милашину и Немова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что речь идёт об очень серьёзном происшествии, которое требует энергичных мер, добавив, что Владимир Путин в курсе ситуации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:Следственный Комитет РфНападениеЧечняАлександр Бастрыкин

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