Опасная экономия. Названы причины участившихся аварий с лифтами
В Национальном лифтовом союзе рассказали НСН, что число несчастных случаев с лифтами будеет только увеличиваться из-за выросших масштабов строительства, плохого обслуживания и отсутствия госконтроля.
В Москве продолжают происходить аварии с лифтами. Один из них недавно чуть не убил москвичку, резко поехав вверх, а сегодня лифт поехал с незакрывшимися вовремя дверями – пассажир чудом успел выскочить. Происходят подобные инциденты не только с лифтами в старых многоэтажках, но и в новостройках.
Кошмар на улице Братиславская: в одном из домов взбесился лифт и начал движение ещё до того, как из него успели выйти люди. Ещё и дверью чуть не пришиб.— Мослента (@moslenta) September 23, 2021
Полностью согласны с репликой автора в конце видео! pic.twitter.com/Vo0kRtGpx2
Аварии с лифтами связаны с целой совокупностью проблем в этой области, рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров. В первую очередь - с качеством обслуживания и старыми недочетами.
«Несчастных случаев стало достаточно много по всей стране. Сейчас период, когда наложились несколько проблем. Они связаны с обслуживанием и со старыми недочетами. Очень выросли темпы строительства, а значит, и проблем стало больше. Также сейчас дорабатывают дома, которые появились в начале 2000-х годов: лифты там уже отработали по 10-12 лет и начинают вылезать проблемы, связанные зачастую с неправильным, некачественным обслуживанием», - объяснил специалист.
По его словам, владельцы лифтов игнорируют положенную периодичность проверки лифтов и экономят на их обслуживании.
«Владелец лифтов гонится за выгодой и нанимает более дешевую компанию, которая проводит обслуживание не в полном объеме или не имеет полного штата качественных специалистов. Они стоят гораздо меньше, чем давно работающие организации, которые знают, что безопасность обеспечивается только при соблюдении всей заложенной производителем карты обслуживания. Периодичность и объем обслуживания всегда указывается в эксплуатации для каждого лифта, но, к сожалению, многие непрофессиональные компании игнорируют эти вещи и либо не производят вообще, либо сильно сокращают объем, чтобы удешевить процесс», - объяснил специалист.
По мнению Захарова, уменьшить или прекратить аварии с лифтами невозможно без государственного контроля за этой сферой.
«Мы до сих пор не имеем государственного органа контроля и надзора за эксплуатацией лифтов. В этом году так и не был принят законопроект, который наделял бы Ростехнадзор этими полномочиями, чтобы можно было контролировать правила эксплуатации лифтов и привлекать к ответственности за их несоблюдение. Принятие проекта отложено на следующий год, над ним ведется работа. Если такой орган будет, это сильно улучшит ситуацию», - считает первый вице-президент лифтового союза.
Кроме того, Захаров отметил, что в советское время действовала система плановых предупредительных ремонтов.
Сейчас работу лифтов контролирует Жилищная инспекция в рамках общей работы дома, а также управляющая компания. Если с подъемным механизмом возникнут какие-то проблемы, то обращаться нужно к ним.
Наиболее очевидными признаками того, что лифт неисправен, являются не закрывающиеся до конца двери, если лифт останавливается существенно выше или ниже этажных площадок, запах гари, если есть оголенные контакты на кнопке «Вызов», толчкообразное движение кабины, если лифт проскакивает нужные остановки и выезжает в самостоятельный рейс, уточнили в Национальном лифтовом союзе. Также должна действовать диспетчерская связь, которая увеличивает шансы получить помощь в случае ЧП.
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