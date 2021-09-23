Опасная экономия. Названы причины участившихся аварий с лифтами

Аварии с лифтами связаны с целой совокупностью проблем в этой области, рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров. В первую очередь - с качеством обслуживания и старыми недочетами.

«Несчастных случаев стало достаточно много по всей стране. Сейчас период, когда наложились несколько проблем. Они связаны с обслуживанием и со старыми недочетами. Очень выросли темпы строительства, а значит, и проблем стало больше. Также сейчас дорабатывают дома, которые появились в начале 2000-х годов: лифты там уже отработали по 10-12 лет и начинают вылезать проблемы, связанные зачастую с неправильным, некачественным обслуживанием», - объяснил специалист.

По его словам, владельцы лифтов игнорируют положенную периодичность проверки лифтов и экономят на их обслуживании.

«Владелец лифтов гонится за выгодой и нанимает более дешевую компанию, которая проводит обслуживание не в полном объеме или не имеет полного штата качественных специалистов. Они стоят гораздо меньше, чем давно работающие организации, которые знают, что безопасность обеспечивается только при соблюдении всей заложенной производителем карты обслуживания. Периодичность и объем обслуживания всегда указывается в эксплуатации для каждого лифта, но, к сожалению, многие непрофессиональные компании игнорируют эти вещи и либо не производят вообще, либо сильно сокращают объем, чтобы удешевить процесс», - объяснил специалист.

По мнению Захарова, уменьшить или прекратить аварии с лифтами невозможно без государственного контроля за этой сферой.

«Мы до сих пор не имеем государственного органа контроля и надзора за эксплуатацией лифтов. В этом году так и не был принят законопроект, который наделял бы Ростехнадзор этими полномочиями, чтобы можно было контролировать правила эксплуатации лифтов и привлекать к ответственности за их несоблюдение. Принятие проекта отложено на следующий год, над ним ведется работа. Если такой орган будет, это сильно улучшит ситуацию», - считает первый вице-президент лифтового союза.