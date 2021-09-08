«Буду лечиться и судиться!» Пострадавшая в лифте подмосковного ЖК раскрыла детали жуткого ЧП

Также девушка добавила, что с ней никто не связывался и не приносил ей никаких извинений.

«Вчера, когда я вернулась из больницы, ко мне пришёл мужчина, представившийся сотрудником управляющей компании, записал мой номер телефона и спросил, какие у меня травмы. Всё. Никаких извинений мне никто не принёс. Никто ничего мне не говорил», - констатировала собеседница «Радиоточки НСН».

Кроме того, она заявила, что намерена подать в суд на управляющую компанию.

«Сегодня планирую поговорить с юристом, я просто не сильна в этих вопросах. Но я планирую, да, конечно (судиться с управляющей компанией – прим. НСН). Речь будет идти о какой-то компенсации», - отметила девушка.

Добавим, инцидентом заинтересовалась прокуратура Московской области. Она организовала проверку. В надзорном ведомстве оценят исполнение ответственными лицами требований законодательства, в том числе, регламентирующего порядок содержания и обслуживания лифтов.

Доследственную проверку организовало и СУ СК России по Подмосковью. Сотрудники выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

