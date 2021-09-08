«Буду лечиться и судиться!» Пострадавшая в лифте подмосковного ЖК раскрыла детали жуткого ЧП
Получившая травмы во «взбесившемся» лифте Юлия Хандожко заявила, что управляющая компания перед ней даже не извинилась.
Юлия Хандожко, пострадавшая во время инцидента с лифтом в жилом комплексе «Арт» в Красногорске, поделилась с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подробностями произошедшего накануне инцидента и рассказала о своём самочувствии.
«Лифт резко поехал вверх, пролетел мой этаж. Потом я помню, как отрыла глаза. Сам момент того, как я упала, не помню. В кабине дымно, пахнет проводкой. Вижу, что у меня кровь. Вижу цифру 43 и понимаю, что я наверху. Я тут же начала вызывать диспетчера, мне стало очень страшно, подумала, что лифт может упасть вниз. Потом со мной начал разговаривать мой сосед. А дальше я опять не помню какой-то кусок, потому что лифт находился между этажами, но выходила я уже ровно на этаже», - заявила девушка «Радиоточке НСН».
Девушка подтвердила, что поездка в лифте завершилась для неё серьёзными травами.
«Болит голова и шея болит. Я была на перевязке у доктора. Теперь нужно будет ходить к физиотерапевту и носить "воротник". У меня перелом шейных отростков. Ушибы. Через месяц нужно делать КТ и смотреть, правильно ли там всё заживает», - подчеркнула Хандожко.
Также девушка добавила, что с ней никто не связывался и не приносил ей никаких извинений.
«Вчера, когда я вернулась из больницы, ко мне пришёл мужчина, представившийся сотрудником управляющей компании, записал мой номер телефона и спросил, какие у меня травмы. Всё. Никаких извинений мне никто не принёс. Никто ничего мне не говорил», - констатировала собеседница «Радиоточки НСН».
Кроме того, она заявила, что намерена подать в суд на управляющую компанию.
«Сегодня планирую поговорить с юристом, я просто не сильна в этих вопросах. Но я планирую, да, конечно (судиться с управляющей компанией – прим. НСН). Речь будет идти о какой-то компенсации», - отметила девушка.
Добавим, инцидентом заинтересовалась прокуратура Московской области. Она организовала проверку. В надзорном ведомстве оценят исполнение ответственными лицами требований законодательства, в том числе, регламентирующего порядок содержания и обслуживания лифтов.
Доследственную проверку организовало и СУ СК России по Подмосковью. Сотрудники выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
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