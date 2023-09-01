Известный российский комик отравился в кафе

По словам комика, он отравился пирожным в кафе, причем все, кто попробовал кондитерское изделие, также заработали серьезные проблемы со здоровьем. Соболев признался, что ему пришлось отменить ряд рабочих планов из-за плохого самочувствия.

Также юморист спросил у своих подписчиков, как можно наказать персонал кафе, в котором продавался опасный для здоровья десерт.

Ранее сообщалось, что в Москве зарегистрировали 53 отравившихся шаурмой и курицей гриль в кафе «Бистро-24» на севере столицы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

