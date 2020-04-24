Известный адвокат Мусатов погиб на лестнице в собственной конторе
Стала известна причина смерти известного российского адвоката Тимофея Мусатова. Ранее уже сообщалось, что он скончался в результате несчастного случая.
Тем временем «Лента.ру» сообщает со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что адвокат погиб, оступившись на лестнице в помещении своей конторы. В результате 49-летний мужчина сильно ударился головой и получил перелом основания черепа. Травма оказалась смертельной.
«Были свидетели, криминальная версия исключена», - цитирует издание своего источника.
Мусатов известен, в том числе, тем, что представлял интересы в греческом суде россиянина Александра Винника. Он был задержан в Греции по запросу США, где его обвиняют в отмывании денег. В январе этого года Афины выдали россиянина Франции.
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