Известный адвокат Мусатов погиб на лестнице в собственной конторе

Тем временем «Лента.ру» сообщает со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что адвокат погиб, оступившись на лестнице в помещении своей конторы. В результате 49-летний мужчина сильно ударился головой и получил перелом основания черепа. Травма оказалась смертельной.



«Были свидетели, криминальная версия исключена», - цитирует издание своего источника.



Мусатов известен, в том числе, тем, что представлял интересы в греческом суде россиянина Александра Винника. Он был задержан в Греции по запросу США, где его обвиняют в отмывании денег. В январе этого года Афины выдали россиянина Франции.

