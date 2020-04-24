В Москве погиб известный адвокат Тимофей Мусатов

Известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который представлял интересы задержанного в Греции россиянина Александра Винника, погиб в Москве в результате несчастного случая.



Эту информацию ТАСС подтвердили в адвокатской конторе International Solicitoors and Lawers — в ней работал погибший.



«Тимофей Сергеевич погиб вчера в Москве в результате несчастного случая», - заявили в конторе, не уточнив, при каких именно обстоятельствах скончался адвокат.



В последнее время Мусатов готовился к поездке в Грецию для участия в слушаниях по апелляции на решение высшего суда страны о экстрадиции Винника.



Винник был арестован три года назад по запросу США. Позже Греция экстрадировала его во Францию. Сейчас россиянин находится во французской тюрьме.

