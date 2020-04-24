В Москве погиб известный адвокат Тимофей Мусатов

Известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который представлял интересы задержанного в Греции россиянина Александра Винника, погиб в Москве в результате несчастного случая.

Эту информацию ТАСС подтвердили в адвокатской конторе International Solicitoors and Lawers — в ней работал погибший.

«Тимофей Сергеевич погиб вчера в Москве в результате несчастного случая», - заявили в конторе, не уточнив, при каких именно обстоятельствах скончался адвокат.

В последнее время Мусатов готовился к поездке в Грецию для участия в слушаниях по апелляции на решение высшего суда страны о экстрадиции Винника.

Винник был арестован три года назад по запросу США. Позже Греция экстрадировала его во Францию. Сейчас россиянин находится во французской тюрьме.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Левитин
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