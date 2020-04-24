Эксперты установили причину смерти замглавы департамента культуры Москвы

Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин, тело которого нашли в Ялте, скончался в результате потери крови из-за ранения в области грудной клетки.



Отмечается, что тело чиновника нашли в одном из номеров одноэтажного здания на берегу реки Водопадная. Мужчина лежал на спине.



В комнате сотрудники полиции обнаружили обручальное кольцо, которое Ошарин снял с пальца перед смертью, а также 315 тысяч рублей.



В настоящее время полиция и Следственный комитет Крыма выясняют все обстоятельства гибели Ошарина, сообщает сайт KP.Ru.



Ошарин занял пост замглавы департамента культуры Москвы в 2018 году. До этого он возглавлял продюсерский курс школы-студии МХАТ и был директором Московского академического театра имени Маяковского.

